РИАМО – 21 фев. В четверг в Мособлдуме рассмотрят законопроект о предоставлении пенсионерам компенсации за вывоз мусора, ожидается, что граждан старше 80 лет полностью освободят от нового платежа, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В повестке 76-го заседания регионального парламента – законопроект, которым предусмотрено предоставление компенсации за вывоз мусора для пенсионеров», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер областного парламента напомнил, что в январе дума установила 50% компенсацию за оплату коммунальных услуг по обращению с ТКО отдельным категориям граждан.

«В этом году в квитанциях на оплату услуг ЖКХ появилась новая графа – за вывоз мусора. Ранее отдельным категориям граждан предоставлялась компенсация за обращение с ТКО в рамках оплаты за содержание жилого помещения. Мы сохранили данную компенсацию, только уже в рамках оплаты за коммунальные услуги», – пояснил Брынцалов.

Он также подчеркнул, что Мособлдума всегда уделяла особое внимание оказанию социальной поддержки пенсионерам.

«О необходимости установления соответствующей льготы для них говорил и губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении», – дополнил Брынцалов.

Предлагается установить компенсацию в следующих размерах: неработающим пенсионерам в размере 30%; пенсионерам старше 70 лет – 50%; пенсионерам старше 80 лет – 100%.

«Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда уже получают 50% компенсацию. Пенсионеров старше 80 лет полностью освободят от нового платежа. Считаю, что данный закон необходимо принять как можно скорее. Он будет вынесен на рассмотрение Мособлдумы на ближайшее заседание – 21 февраля», – резюмировал парламентарий.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья также могут на сайтах администраций муниципалитетов.

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