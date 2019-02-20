РИАМО - 20 фев. Депутаты «Единой России» Подмосковья подготовят вопросы к федеральным министрам в рамках «Правительственного часа» в Государственной думе, заявил председатель Мособлдумы, председатель Московского областного Совета руководителей фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

«У нас появилась возможность направлять свои вопросы федеральным министрам в рамках «Правительственного часа» в Госдуме. Я призываю воспользоваться такой возможностью», – сказал Брынцалов руководителям фракций «Единая Россия» в Московской области.

Он отметил, что график выступлений федеральных министров в Госдуме в 2019-м будет предоставлен отдельно.