РИАМО - 20 фев. Собственник земельного участка из городского округа Щелково понесет ответственность за неуплату штрафа, назначенного ранее за нарушения в содержании участка, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В сентябре прошлого года надзорное ведомство выявило факт невыполнения собственником – дачным некоммерческим товариществом «Весна» – установленных требований по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Собственника оштрафовали на 400 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен.

«Россельхознадзор направил в суд материалы для привлечения к ответственности собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Московской области, не оплатившего в срок штраф», – говорится в сообщении.

В феврале нынешнего года за неуплату штрафа в срок в отношении ДНТ «Весна» составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела направлены в судебный участок №283 городского округа Щелково.