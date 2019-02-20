РИАМО – 20 фев. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявило нарушения требований фитосанитарного законодательства РФ при проверке организации в Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Так, в феврале текущего года проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере карантина растений, контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, а также хранения зерна ООО «СКС-торг», осуществляющим свою хозяйственную деятельность в городе Пушкино.

«В процессе проведения проверки управлением выявлены нарушения требований технического регламента таможенного союза «О безопасности зерна», среди которых: хранение зерна весом 1620 тонн осуществляется в складских помещениях насыпью, вплотную примыкая к стенам склада; в арендуемом организацией складе готовой продукции осуществляется хранение муки в мешках на поддонах, примыкающих к стенам склада, в этом же помещении находятся пустые поддоны и автопогрузчик», – отмечается в сообщении.

В феврале 2019 года управлением за выявленные нарушения требований технического регламента ЕАЭС и правил хранения зерна и продуктов его переработки генеральный директор ООО «СКС-торг» привлечен к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей.