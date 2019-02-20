РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Тротуар и дополнительные парковочные места планируют обустроить возле железнодорожной станции «Опалиха» в подмосковном Красногорске, работы планируют начать в апреле, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета Евгений Владимирский.

«Мы запланировали, что подрядная организация, которая будет делать ремонт станции «Опалиха», организует деревянный настил от сегодняшних касс и пешеходного перехода до большой парковки, которая находится за Елисаветинской церковью. Начало работ запланировано на апрель текущего года (2019 года – ред.)», – сказал Владимирский.

По его словам, после окончания ремонта администрация будет решать вопрос с обустройством постоянного тротуара.

«Подрядчик сохранит все существующие парковки. Кроме того, с другой стороны железной дороги (подрядная организация – ред.) обустроит дополнительно порядка 200 парковочных мест», – добавил Владимирский.

Реконструкцию станции «Опалиха» проведут в рамках реализации проекта «Московские центральные диаметры».

«Окончание работ на станции запланировано на ноябрь текущего года», – заключил Владимирский.