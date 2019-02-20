РИАМО - 20 фев. Получить госуслугу «Согласование проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Московской области» теперь можно на региональном портале госуслуг Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и развития дорожной инфраструктуры региона.

«Теперь согласование проектов осуществляется в электронном виде. Госуслуга является важнейшим этапом в подготовке к строительству, реконструкции и капитальному ремонту съездов, установки информационных знаков или рекламных конструкций. Согласование необходимо для повышения безопасности дорожного движения, снижения числа ДТП, повышения пропускной способности дорог», – говорится в сообщении.

Для получения услуги заявителю необходимо подать документы через региональный портал госуслуг –согласие с техническими требованиями, условие, выданное владельцем дороги, или техническое задание, утвержденное балансодержателем дороги.

Документы о согласовании будут подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица администрации муниципального образования и направляться заявителю в личный кабинет на портале.