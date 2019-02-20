РИАМО – 20 фев. Мособлдума займется правовым обеспечением реализации послания президента, в приоритете – социальная политика и экономика как основа развития любого региона, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Президент традиционно четко озвучил фронт работы всем ветвям и уровням власти страны, и привычно большой объем задач был обозначен для нас, законодателей. В приоритете стоит реализация национальных проектов и развитие «адресного», отраслевого законодательства», – отметил парламентарий.

Брынцалов дополнил, что был озвучен ряд мер, реализация которых выведет социальную политику, здравоохранение, образование, ЖКХ и остальные важнейшие для общества сферы на принципиально новый уровень развития.

«Увеличение объемов поддержки, повышение качества оказываемых услуг, переход на инновационные технологии – это совсем иной уровень, и все это потребует пересмотра, усовершенствования ряда законодательных актов, в том числе и на региональном уровне», – уверен глава Мособлдумы.

По его словам, прежде всего внимание будет уделено внесению изменений в бюджет Московской области.

«Это необходимо для реализации тех поручений, где предполагается участие регионов. Например, строительство яслей и создание сети поликлиник нового, «бережливого», формата. Это потребует внесения изменений в отраслевые статьи программ Подмосковья. Мы будем учитывать это и при подготовке бюджета на 2020 год», – подчеркнул Брынцалов.

По его мнению, львиная доля озвученных задач касалась социальной политики, увеличения объемов и перечня мер поддержки льготников, пенсионеров, молодых и многодетных семей.

«Что касается демографической политики, то обсудим с профильным блоком правительства, где регион может подключиться и предложить помимо федеральных еще и свои меры поддержки в части, например, увеличения региональной доплаты к материнскому капиталу, социальной ипотеки, вопросов предоставления земельных участков. Что касается поддержки людей старшего поколения, то здесь мы также постоянно расширяем спектр мер – как раз буквально завтра (21 февраля – ред.) на заседании Мособлдумы будет рассматриваться очередной законопроект по этому профилю (о льготах пенсионерам на оплату вывоза мусора)», – уточнил Брынцалов.

Он добавил, что серьезной законодательной работы потребует и внедрение практики социальных контрактов – это станет важным правовым опытом для региона.

«В отдельный блок стоит выделить направление по развитию экономики региона, потому что развитая экономика – это наполненный бюджет, рабочие места, развитый бизнес всех уровней, передовая промышленность, востребованные производства, а в конечном итоге – возможность реализовывать все поставленные в рамках госпрограмм цели», – заявил парламентарий.

Брынцалов заверил, что под особый контроль подпадает дальнейшее развитие поддержки малого и среднего бизнеса, увеличение способов повышения инвестиционной привлекательности региона.

«Важно сосредоточиться на привлечение крупных компаний в Подмосковье, развивать собственное, наукоемкое производство, IT-сферу. Поэтому Мособлдума займется изучением возможности предоставления новых льгот и созданием интересных предложений для бизнеса в регионе», – заключил глава регионального парламента.