РИАМО - 20 фев. Пресненский суд Москвы санкционировал арест бывшего исполняющего обязанности главы подмосковного Дзержинского, экс-главы Пушкинского района Сергея Грибинюченко до 18 апреля, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы от 20 февраля 2019 года в отношении подозреваемого Грибинюченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 апреля 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Грибинюченко подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, 18 февраля на парковке одного из торговых центров в Подмосковье Грибинюченко получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере 20 тысяч долларов США.

Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района. После получения незаконного денежного вознаграждения Грибинюченко был задержан.

На момент задержания Грибинюченко занимал должность исполняющего обязанности главы городского округа Дзержинский. Сейчас полномочия главы муниципального образования временно исполняет Татьяна Тищенко.