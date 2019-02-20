РИАМО - 20 фев. В столице в ближайшие два дня ожидается сильный ветер со скоростью до 18 метров в секунду, метель, на дорогах гололед, в связи с чем столичных водителей призывают по возможности не пользоваться личным транспортом, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Сегодня и на ближайшие два дня погода испортится: поднимется ветер 13–18 метров в секунду, пойдет мокрый снег с дождем, начнется метель, а на дорогах – гололед. Будьте осторожны и пользуйтесь метро. Там тепло, сухо и ветра тоже нет», – говорится в сообщении.

Ранее МЧС призывало жителей и гостей города проявлять осторожность из-за сильного ветра и гололеда.

С 21 февраля температура в Подмосковье и Москве начнет понижаться, ветер усилится, регион накроет метель. После похолодания тепло вернется 24 февраля - в этот день столбики термометров поднимутся до нуля градусов.

«Желтый» уровень опасности из‑за ветра объявили в Московском регионе на 20–21 февраля>>