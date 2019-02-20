РИАМО – 20 фев. Мособлдума предложит продлить земельную амнистию до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Такое решение принято на заседании комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики. Ранее в Мособлдуму обратились из правительства области с просьбой выступить с законодательной инициативой о продлении периода для упрощенного согласования строительства индивидуального жилья. Дело в том, что установленный федеральным законом срок истекает 1 марта этого года, тогда как на деле кампания по легализации построек еще не завершена.

«Масштабная кампания по регистрации объектов ИЖС началась в Московской области в 2016 году. Она распространялась на жилые дома, строения, хозяйственные постройки, которые располагаются на землях для ИЖС, ЛПХ, дачного и садового хозяйства. Благодаря закону граждане могли в упрощенном порядке, без дополнительных бюрократических процедур и разрешения на строительство оформить в собственность и поставить на кадастровый учет свои постройки», – отмечается в сообщении.

Таким правом могли воспользоваться и граждане, которые начали работы на своих участках до вступления в силу федерального закона.

«На сегодня из 900 тысяч выявленных таких объектов на кадастровый учет поставлено 450 тысяч», – подчеркивается в сообщении.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый пояснил, что далеко не все собственники успевают воспользоваться такой возможностью.

«В дальнейшем уже могут возникнуть проблемы. Прежде всего, не все граждане захотят этим заниматься», – уверен он.

Фактически, закон изначально исключил наиболее активные периоды для дачников: весенний и летний.

«Правительство Московской области предлагает продлить этот период до 1 октября 2019 года. Однако члены комитета выступили с предложением увеличить срок до конца 2019 года», – уточняется в сообщении.

Так, весной и летом граждане будут приглашать кадастровых инженеров для оценки, затем оформлять документы и подавать.

«Если мы ограничимся 1 октября, то может просто не хватить времени на их доработку, устранение недостатков»», – дополнил заместитель председателя Комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Дмитрий Кононенко.

Коханый подчеркнул, что комитет вынесет на согласование инициативу об изменении федерального закона на одно из ближайших заседаний Мособлдумы.

«Предварительно, это может быть 7 марта», – заключил он.