РИАМО - 20 фев. В столичном районе Чертаново Южное в августе 2019 года закончат строительство восьмиэтажного паркинга на 300 машино-мест, при проверке Мосгосстройнадзора на стройплощадке выявили нарушения техники безопасности, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Объект возводится за счет средств инвестора по адресу: Варшавское шоссе, владение 141, корпус 2 в составе многофункционального жилого комплекса.

«В ходе проверки паркинга выявлены нарушения по технологии и качеству производства монолитных работ, а также нарушения правил техники безопасности. Техническому заказчику выдано предписание с конкретным сроком устранения нарушений, оформлены протоколы об административных правонарушениях с наложением штрафных санкций. Комитетом установлен контроль до полного устранения нарушений», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что по поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительных работ.

Восьмиэтажная наземная стоянка будет рассчитана на 300 машино-мест. Срок завершения работ – август 2019 года. В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы на уровне шестого этажа.