РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 фев. В школе поселения Октябрьский Люберец в четверг состоится первенство по армлифтингу среди старшеклассников.

II первенство по армлифтингу среди обучающихся 10-11 классов городского округа Люберцы, приуроченное ко Дню защитника Отечества, пройдет в школе №53 поселения Октябрьский. На этом первенстве ребята смогут проверить свои физические силы, в частности силу хвата. Начало в 15:00.

На первенстве отберут сильнейших спортсменов, которых будут рекомендовать для участия в областных соревнованиях.