РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. В Московском областном перинатальном центре в Балашихе в четверг и пятницу состоятся бесплатные занятия в школе для будущих мам «Солнышко», сообщается в официальном аккаунте медицинского учреждения в Instagram.

«В Московском областном перинатальном центре постоянно работает школа для будущих мам «Солнышко». Занятия ориентированы на беременных женщин на сроке 28-30 недель. Бесплатные занятия в этом месяце пройдут 21 февраля, где акушер-гинеколог расскажет о течении беременности и родов и 22 февраля, на котором врач-неонатолог обучит будущих мам основам ухода за новорожденными», – говорится в сообщении.

Начало занятий в 14:00. Предварительная запись не требуется. Школа находится на третьем этаже в кабинете №306.

Кроме того, будущие мамы могут записаться на цикл занятий на платной основе. Он включает в себя восемь занятий с неонатологом, шесть занятий с акушером-гинекологом и четыре занятия с психологом.

«Продолжительность каждого занятия от 2 до 4 часов. Курс стартует 4 марта», – добавляется в сообщении.

Более подробную информацию можно получить в регистратуре консультативно-диагностического отделения перинатального центра по телефону: 8(495)521-02-60.