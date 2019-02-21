РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 фев. Концерт «Виват, мужчины!» ко Дню защитника Отечества пройдет во Дворце культуры «Балашиха» в четверг, также перед ДК организуют игровую программу «Сильные, смелые, ловкие, умелые!», сообщается на официальном сайте ДК.

Организатором мероприятия выступил Дворец культуры «Балашиха».

«Двадцать первого февраля ко Дню защитника Отечества состоится праздничный концерт творческих коллективов Дворца культуры под названием «Виват, мужчины!», который пройдет на сцене ДК в 18:00. Перед началом концерта зрителей ждет игровая программа «Сильные, смелые, ловкие, умелые!». Начало в 17:30», – говорится в сообщении.

Игровую программу проведут на площадке перед ДК по адресу: Московский проезд, дом №9.

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