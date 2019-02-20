РИАМО – 20 фев. Москомстройинвест выступает за снижение планки строительной готовности объекта, чтобы застройщик смог остаться на старой схеме финансирования, говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Об этом рассказал заместитель председателя Мосокмстройинвеста Александр Гончаров в ходе выступления на X Финансовом форуме по недвижимости.
Он пояснил, что как показывает практика, любое изменение в рамках проекта, который уже реализуется, будет негативно сказывается на нем.
«Кроме того, мы считаем, что помимо строительной готовности объекта, в данном случае важно учитывать и финансовые вложения в проект. И это не только число заключенных ДДУ, но и количество реализованных в объекте площадей. За одним ДДУ может числиться сразу несколько помещений», – подчеркнул Гончаров.
Вместе с тем он напомнил, что Москомстройинвест настаивает, чтобы критерии определения финансирования проекта были просты и понятны.
«С 1 июля 2019 года застройщики должны перейти на новую схему финансирования проектов – через эскроу-счета», – заключается в сообщении.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии