РИАМО – 20 фев. Москомстройинвест выступает за снижение планки строительной готовности объекта, чтобы застройщик смог остаться на старой схеме финансирования, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Об этом рассказал заместитель председателя Мосокмстройинвеста Александр Гончаров в ходе выступления на X Финансовом форуме по недвижимости.

«В настоящее время Минстроем прорабатываются критерии, по которым будет определяться строительная готовность объекта, а, соответственно, приниматься решение – сможет ли застройщик продолжить реализацию проекта в рамках Федерального закона о долевом строительстве (214-ФЗ) или должен перейти на эскроу-счета. Мы, как контролирующий орган считаем, что необходимо снизить планку в 30%, о которой сегодня идет речь», – отметил Гончаров.

Он пояснил, что как показывает практика, любое изменение в рамках проекта, который уже реализуется, будет негативно сказывается на нем.

«Кроме того, мы считаем, что помимо строительной готовности объекта, в данном случае важно учитывать и финансовые вложения в проект. И это не только число заключенных ДДУ, но и количество реализованных в объекте площадей. За одним ДДУ может числиться сразу несколько помещений», – подчеркнул Гончаров.

Вместе с тем он напомнил, что Москомстройинвест настаивает, чтобы критерии определения финансирования проекта были просты и понятны.

«С 1 июля 2019 года застройщики должны перейти на новую схему финансирования проектов – через эскроу-счета», – заключается в сообщении.