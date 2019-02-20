РИАМО – 20 фев. На поддержку сельхозкооперативов в Подмосковье за 3 года предоставлено пять грантов на сумму порядка 140 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов региона грантовая поддержка предоставляется с 2016 года. Всего кооперативам предоставлено пять грантов на сумму 137 миллионов рублей», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он уточнил, что в 2016 году власти региона предоставили два гранта на общую сумму 36,6 миллиона рублей, в 2017 году – один грант в размере 42,8 миллиона рублей.

«В прошлом году правительство Московской области поддержало два кооператива и выделило два гранта на общую сумму 57,6 миллиона рублей. С 2018 года увеличен срок освоения гранта с 18 до 24 месяцев», – уточнил Разин.

Гранты выделяются сельскохозяйственным кооперативам на развитие материально-технической базы – мероприятия, направленные на внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест, строительство, реконструкцию и модернизацию.