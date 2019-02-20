РИАМО – 20 фев. Специалисты не нашли следов взрывчатки при проверке госпиталя ветеранов войн №1 на 2-й Дубровской улице в Таганском районе Москве, передает РИА Новости.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании госпиталя ветеранов войн №1 по адресу: 2-я Дубровская улица, дом 13.

«Проверка завершена, угроза не подтвердилась», – сказал собеседник агентства.

Накануне аналогичные сообщения в Москве получили 43 объекта: школы, торговые центры, ТЭЦ, парк «Зарядье», гостиница «Космос» и так далее. Пришлось эвакуировать более 33 тысяч человек.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Свыше 10 тыс человек эвакуировали в Москве за сутки из‑за сообщений об угрозе взрыва>>