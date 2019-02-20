РИАМО - 20 фев. Исполком Федерации гандбола России утвердил подмосковный Чехов местом проведения «Финала четырех» Кубка России по гандболу среди мужских команд, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В «Финале четырех» Кубка России по гандболу примут участие действующие обладатели трофея – «Чеховские медведи», краснодарский СКИФ, московский «Спартак» и волгоградский «Каустик», – говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в местном Дворце спорта «Олимпийский» 16 и 17 марта.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что выбор исполкома Федерации гандбола России логичен – в Чехове есть вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований, соответствующая требованиям.

«Чехов – гандбольная столица России, а «Чеховские медведи», кроме того, что являются действующими обладателями Кубка России, регулярно одерживают победы в национальном первенстве и участвуют в самом престижном турнире – Лиге чемпионов. «Финал четырех» уже проходил в городе ранее. Соответственно, есть нужный опыт и наработки. Уверен, что соревнования пройдут на самом высоком уровне», – подчеркнул министр.