РИАМО – 20 фев. В Москве подозреваемая по делу о мошенничестве с картинами на сумму порядка 68 миллионов рублей предстанет перед судом, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве с продажей картин на сумму около 68 миллионов рублей», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что по версии следствия, злоумышленница предложила своей знакомой приобрести у нее картины, якобы выполненные знаменитыми художниками XIX-XX веков – Полем Сезанном, Камилем Коро, Полем Гогеном, Камилем Писсарро, Пьером Огюстом Ренуаром, Франсуа Буше и другими.

«Введенная в заблуждение относительно реальной стоимости полотен и принадлежности их кисти известных мастеров потерпевшая согласилась на покупку», – добавила Волк.

По ее словам, уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – пояснила Волк.

Она дополнила, что в настоящее время материалы направлены в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.