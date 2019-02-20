РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 фев. В микрорайоне Опалиха Красногорска в текущем году запланирован ремонт 19 подъездов, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В среду она провела встречу с жителями микрорайона Опалиха. Хаймурзина рассказала об итогах работы администрации в 2018 году, а также сообщила о планах на текущий год и ответила на вопросы жителей.

«В 2019 году в городском округе Красногорск запланирован ремонт 319 подъездов, 19 из них – в микрорайоне Опалиха», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что в 2018 году в муниципалитете отремонтировали 600 подъездов, в том числе 15 – в микрорайоне Опалиха.

Кроме того, в микрорайоне планируют капитально отремонтировать один из многоквартирных домов.