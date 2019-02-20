РИАМО - 20 фев. Региональное информационное агентство Московской области проводит фотоконкурс среди подписчиков в «ВКонтакте», приуроченный к празднованию Масленицы, победителей наградят блендером, набором литой посуды, кухонными электронными весами.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть подписанными на РИАМО в Москве, затем загрузить в конкурсный альбом фото, показывающее, как вы праздновали Масленицу год, два или десять назад. Фото должно быть сделано вами или на нем должны быть вы.

За первое место победители получат погружной блендер, за второе – набор литой посуды (сковорода и блинная сковородка), за третье место – кухонные весы электронные. Победителей определят 4 марта.

Фестиваль «Московская масленица» пройдет с 1 по 10 марта. В центре города и в столичных округах пройдут праздничные гуляния на фестивальных площадках. Гостей ждут яркие театральные представления, выступления музыкальных фольклорных коллективов, творческие мастер-классы, традиционные масленичные игры и блины.

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