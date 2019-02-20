РИАМО – 20 фев. Россельхознадзор назначил крупный штраф собственнику земельных участков сельскохозяйственного назначения в городском округе Серпухов за нарушение земельного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Так, по результатам проверки представленных администрацией городского округа Серпухов материалов, выявило нарушения требований земельного законодательства РФ, допущенные ООО «Заречье – Ока». Организация является собственником 17 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 579,7 гектар.

«При проверке материалов управление Россельхознадзора установило, что собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Земельные участки не используются для сельскохозяйственного производства, зарастают многолетней сорной (пижма, пырей ползучий, пастушья сумка, репей) и древесно-кустарниковой растительностью (сосна, береза)», – отмечается в сообщении.

Собственником не возделываются сельскохозяйственные культуры, следы агротехнических мероприятий (вспашка, боронование, посев сельскохозяйственных культур, покоса) отсутствуют.

«В феврале 2019 года за выявленные нарушения земельного законодательства РФ, управление Россельхознадзора привлекло ООО «Заречье – Ока» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей», – уточняется в материале.

Законному представителю ООО «Заречье – Ока» внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

«В 2018 году за нарушение земельного законодательства РФ управлением Россельхознадзора привлечено 168 юридических лиц на сумму более 57,5 миллионов рублей», – заключается в материале.