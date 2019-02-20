РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 фев. Бюджет подмосковной Балашихи на текущий год увеличили на 858 миллионов рублей, этот вопрос обсудили на заседании совета депутатов городского округа в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На сегодняшнем заседании совета депутатов Балашихи мы рассмотрели около 20 вопросов. Прежде всего, это основополагающий документ для жизни граждан Балашихи – бюджет городского округа. Он увеличился более чем на 858 миллионов рублей. Это финансовые средства, переходящие из бюджета 2018 года и субсидии, которые нам выделяет правительство Московской области», – сказал председатель совета депутатов Геннадий Попов.

Он добавил, что в ходе заседания депутаты приняли положение о перечне обязательных муниципальных услуг, заслушали отчеты комитета управления имущества и культуры Балашихи о проделанной работе за 2018 год и рассмотрели другие вопросы.

Начальник финансового управления администрации подмосковной Балашихи Елена Ястребова отметила, что дополнительные средства бюджета направят на софинансирование мероприятий, включенных в госпрограммы, комплексное благоустройство дворовых территорий, капитальный ремонт футбольного поля и приобретение спортивного инвентаря для спортивной школы «Метеор», установку камер видеонаблюдения в пунктах проведения государственных экзаменов.

«Около 72 миллионов рублей направят на обустройство технических средств организации дорожного движения: нанесут асфальтовую разметку, установят бордюрное ограждение возле образовательных учреждений. На организацию веломаршрута по улице Заречная из средств бюджета Балашихи выделят более 117 миллионов рублей», – сказала Ястребова.

Бюджет Балашихи на текущий год и плановый период 2020-2021 годов сохранит социальную направленность: 68 % бюджета направят на отрасль образования, 9,9 % – на жилищно-коммунальное хозяйство, около 3 % – на культуру, 5,6 % – на физическую культуру и развитие спорта.