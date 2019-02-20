РИАМО – 20 фев. Московская кинокомиссия функционирует уже год, она упрощает создателям фильмов организацию съемок в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Год как работает Московская кинокомиссия. Она сильно упростила создателям фильмов организацию съемок в городе. Раньше надо было получать до 30 согласований, теперь все работает по принципу одного окна», – написал градоначальник.

Собянин уточнил, что продюсеры и режиссеры подают заявку и получают разрешения максимум за месяц.

«Все это для того, чтобы Москва как можно чаще появлялась на экранах. При участии комиссии уже снято больше 400 эпизодов для отечественных и зарубежных проектов», – дополнил мэр столицы.