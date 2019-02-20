РИАМО – 20 фев. В текущем году в Московской области планируется достроить 105 объектов социальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Об этом рассказал министр областного строительного комплекса Руслан Тагиев на заседании 19 февраля. В ходе доклада глава стройкомплекса уточнил, что в текущем году будут введены в эксплуатацию 15 школ в Серпухове, Дмитрове, Подольске, Ивантеевке, Сергиевом Посаде, Котельниках, Волоколамске, Пушкине, Талдоме, Лотошине, Ступине и Одинцове.

«В Подмосковье реализуется самая большая программа в стране по строительству школ. Только в марте – апреле мы заложим фундаменты 49 новых объектов образования. Это школы, входящие в программу 2020-2021 годов», – отметил Тагиев.

Кроме того, в соответствии с поручением губернатора Московской области в этом году планируется дать старт началу строительства 69 школ. В рамках майских указов президента в текущем году в Подмосковье продолжится активное строительство детских садов.

«План ввода на 2019 год – 13 бюджетных объектов. Один уже открыт в январе в деревне Брехово в городском округе Солнечногорск», – дополнил Тагиев.

Он подчеркнул, что в планы ведомства также входит начало строительства восьми детских садов по федеральному соглашению в Домодедове, Королеве, Красногорске, Ивантеевке, Химках.

Согласно данным министра, будут достроены все объекты здравоохранения, начатые в предыдущие годы. Это поликлиники в Химках, Мытищах, Одинцове, Куровском, Дмитрове, больница в Дубне, а также 26 фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме того, в Московской области планируется завершить работы на восьми спортивных объектах и 11 объектах культуры.

«Так, в рамках программы по реконструкции городских стадионов будут обновлены «Спортклуб Кашира» имени Елисеева, стадион «Химик» в Чехове, «Знамя» в городском округе Богородский, «Машиностроитель» в Красногорске, «Труд» в Ивантеевке, «Одинцовский» в городе Одинцово, «Знамя труда» в Орехово-Зуево. Планируется также достроить образовательный центр «Созвездие» в Красногорске, детскую музыкальную школу в Воскресенске, реконструировать детскую школу искусств имени Чайковского в Клину и другие объекты», – резюмируется в материале.