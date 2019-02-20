РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 фев. В среду инспекторы отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Королев провели встречи со школьниками, они говорили с детьми о здоровом образе жизни, а также о правах и обязанностях несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД по Московской области.

Цель мероприятия – повышение уровня правовых знаний у детей, профилактика правонарушений и соблюдения правил безопасности.

«Полицейские побеседовали с ребятами о пользе здорового образа жизни и объяснили важность хорошей физической подготовки. Также сотрудники полиции обратили внимание подростков на права и обязанности несовершеннолетних, разъяснили ответственность за совершение правонарушений, напомнили правила поведения в общественных местах и объяснили, как нужно вести себя в экстренных ситуациях», – говорится в сообщении.

Стражи правопорядка постарались подробно ответить на вопросы учащихся, а по итогам мероприятия пожелали ребятам хорошо учиться и соблюдать правила и нормы законодательства РФ.