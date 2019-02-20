РИАМО - 20 фев. Представители Общественной палаты городского округа Химки рассказали пенсионерам о том, чем отличается аналоговое телевидение от цифрового, а также провели для жителей муниципалитета курсы компьютерной грамотности, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Просмотр телевизора, наверное, основной досуг для пенсионеров. Большую часть дня пожилые люди проводят дома за любимыми передачами и сериалами. Совсем скоро регионы России перейдут на цифровое вещание, аналоговое – отключат. Чтобы переход был безболезненным для пенсионеров, мы рассказали, как подсоединить ТВ-приставку. Пользу лекции гости уже оценили», – сказала член Общественной палаты городского округа Химки Наталия Мугина.

В Москве и Подмосковье аналоговое вещание прекратят 15 апреля. Чтобы успеть перейти на цифровое вещание, пенсионерам предложили помощь волонтеров, которые смогут настроить пожилым химчанам телевидение.

Также в округе открывают курсы компьютерной грамотности, записать можно по телефону: 8 (906) 767-45-65.

Запуск цифрового эфирного телевещания состоялся по всей России в январе. При этом отключение аналогового эфирного сигнала будет проходить поэтапно.