РИАМО - 20 фев. Свыше 40 дополнительных рейсов совершат поезда дальнего следования формирования АО «ФПК» с вокзалов Московского узла в период празднования Международного женского дня, мера необходима для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Дополнительные поезда свяжут Москву с Казанью, Кировом, Санкт-Петербургом, Костромой, Ярославлем, Воронежем, Белгородом, Старым Осколом, Саранском, Чебоксарами, Ижевском, Тамбовом, Саратовом, Ульяновском, Уфой, Пензой, Нижним Новгородом, Самарой, Волгоградом и другими городами», – говорится в сообщении.

Кроме того, для удобства пассажиров перенесена дата отправления из столицы поезда №602 Москва – Рыбинск с 6 на 7 марта. А также продлен маршрут следования скоростного поезда «Ласточка» №725/726 до Курска, который обычно курсирует между столицей и Орлом. Поезд будет выходить в рейс под №721/724 отправлением из Москвы в 8:30, из Курска в 17:05.

Предусмотрены дополнительные рейсы между Москвой и Брянском, Новозыбковым, Курском и Льговым. Также предусматривается возможность еще увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы. Эту меру примут в случае высокого спроса на билеты.

Оформить билеты на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, можно за 90 суток до даты отправления поезда. Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».