РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Свыше 30 % дорог, которые планируют отремонтировать в текущем году в подмосковном Красногорске, расположены в микрорайоне Опалиха, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В среду она провела встречу с жителями микрорайона Опалиха. Она рассказала об итогах работы администрации в прошлом году, сообщила о планах на текущий год и ответила на вопросы жителей.

«В 2019 году в городском округе Красногорск запланирован ремонт более 50 участков дорог, 18 из них, это 33 %, расположено в микрорайоне Опалиха», – сказала Хаймурзина.

Она также добавила, что в нынешнем году в микрорайоне Опалиха запланировали ремонт пешеходной дорожки в Елисаветинском переулке.