РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Глава Подольска Николай Пестов отметил улучшение ситуации со сбором и вывозом мусора в городском округе, ежедневно ведется работа по устранению замечаний, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В среду на оперативном совещание в администрации Подольска обсудили работу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Ситуация со сбором мусора в муниципалитете нормализуется, хотя ряд замечаний еще остается – работа по их устранению ведется в ежедневном режиме. На сегодняшний день в Подольске установили 1,2 тысячи баков для смешанного сбора ТКО, к 10 марта их количество будет увеличено до 2,3 тысячи», – сказал Пестов.

По состоянию на 18 февраля заключили более 1 тысячи договоров на вывоз ТКО, из них с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – 670, с муниципальными предприятиями – 275, с управляющими компаниями и ТСЖ – 105. Также компания ООО «МСК-НТ» продолжает оснащать территорию городского округа Подольск новыми контейнерами.

Также региональный оператор, учитывая сбои вывоза мусора в первую неделю января текущего года, принял решение о перерасчете в сторону уменьшения суммы платежа за услугу на 25 % за январь для жителей девяти микрорайонов Подольска: Высотный, Иваново, Межшоссейный, Шепчинки, Львовский, Парковый, Центральный, Зеленовский, Кутузово.

«Во время обсуждения вопроса на оперативном совещании Пестов отметил, что если ранее звучала информация об обновлении контейнерного парка до июля текущего года (2019 – ред.), то сегодня речь идет о том, что работа эта завершится уже в марте», – отмечается в сообщение.