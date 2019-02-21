Крупнейший перевозчик Подмосковья «Мострансавто» в этом году планирует обновление автопарка. Все автобусы будут оснащены средствами видеонаблюдения, которые интегрируют в систему «Безопасный регион». Кроме этого, предприятие активно работает над созданием мобильного приложения и модернизацией сайта, чтобы сделать свои услуги еще более удобными для пассажиров. О планах предприятия на 2019 год – создании новых рабочих мест, внедрении автобусов с учебной кабиной и освоении современных способов взаимодействия с пассажирами, в интервью РИАМО рассказал генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

- Владислав Сергеевич, расскажите, на каком этапе работа по установке камер в автобусах? Когда планируете ее завершить?

- Предприятие следит за всеми трендами в сфере общественного транспорта. Многие из них нами внедряются, так произошло и с видеонаблюдением в режиме онлайн. Все автобусы из последней поставки по программе правительства Московской области оснащены системой IP-видеонаблюдения высокого качества. Камеры снимают ситуацию на дороге, салон автобуса и кабину водителя. Такое оборудование повышает эффективность управления пассажирскими перевозками: позволяет контролировать пассажиропоток на маршруте, а значит, оптимизировать количество и класс подвижного состава и расписание на линии. Видеоматериал может быть использован для раскрытия правонарушений, восстановления картины ДТП или при проведении инструктажа с водителями. В этом году видеооборудование будет интегрировано в систему «Безопасный регион».

- Какие мобильные приложения планируете разработать для пассажиров? Могут ли пассажиры оценить работу водителя и контролера?

- С 1 января предприятие стало обслуживать 74 новых маршрута. В начале февраля в Instagram, «ВКонтакте», Facebook и на официальном сайте предприятия мы запустили онлайн-опрос «Новые маршруты «Мострансавто» в вашем районе – оцените первый месяц работы». Рассчитываем получить объективные мнения пассажиров, на основе которых будет скорректирована транспортная работа.

В этом году планируется модернизировать сайт предприятия. Здесь будет собрана вся необходимая для пассажиров информация, и с помощью продуманной навигации пользователи смогут узнать расписание автобусов или новости «Мострансавто». Наряду с этим в планах разработка мобильного приложения для пассажиров, в котором будут актуальные данные о графике движения автобусов, времени прибытия на остановочные пункты, стоимости проезда.

У нас разработана и отлажена система получения обратной связи от пассажиров. Свои отзывы, пожелания и оценки жители могут оставлять, воспользовавшись круглосуточной единой линией связи с пассажирами (+7 (800) 700-31-13), в личном кабинете на официальном сайте предприятия, а также на наших страницах в социальных сетях и, конечно, на интернет-портале «Добродел».

Стоит отметить, что в конце прошлого года срок рассмотрения запросов, которые поступают по единой линии связи с пассажирами, был сокращен с восьми до пяти рабочих дней. Время обработки звонка специалистами в среднем составляет 3,5 минуты.

- Насколько предприятие нуждается в водителях? Каков их средний возраст? Планируется ли повысить им зарплату в 2019 году?

- В прошлом году мы провели масштабную кампанию по набору водителей и повысили им заработную плату в среднем на 24%. В результате укомплектованность водительского состава сегодня составляет 90%.

Поскольку ежедневная нагрузка на водителей снижается, это уже привело к сокращению количества ДТП с пострадавшими по вине водителей автобусов предприятия на 43%.

За последнее время в «Мострансавто» трудоустроилось много молодых ребят, и сегодня мы готовы принять на работу еще 600 человек. Помимо стабильной заработной платы работники получают хороший социальный пакет, например, возможность льготного отдыха и прохождения реабилитационных программ в пансионате «Нара». Кроме того, дети сотрудников предприятия отдыхают в оздоровительных лагерях Московской области. Летом прошлого года этой возможностью воспользовались более 450 ребятишек. В этом году они смогут получить путевки не только в здравницы региона, но и на побережье Черного моря в Краснодарском крае.

- Какие меры принимаются, чтобы сделать более безопасной работу контролеров?

- Если в автобусе находится агрессивно настроенное лицо, действия которого угрожают безопасности других пассажиров, контролер должен проинформировать об этом водителя. После этого может быть вызван наряд полиции.

С нашими специалистами проводится инструктаж, где им разъясняют способы бесконфликтного разрешения трудных ситуаций с пассажирами. Что касается средств самообороны, то применение в автобусе, например, газового баллончика, запрещено, так как салон имеет ограниченное пространство. Применение таких средств небезопасно для людей.

- В автобусах «Мострансавто» еще востребованы кондукторы?

- Сегодня кондукторы работают на линиях с наиболее интенсивным пассажиропотоком и большим количеством остановочных пунктов. На всем подвижном составе предприятия установлено стационарное оборудование для безналичной оплаты проезда транспортной картой «Стрелка» (СОБОП), которое позволяет пассажирам произвести оплату быстро и исключить ошибки, связанные с некорректным указанием остановок входа и выхода и неверным списанием денег. Система эксплуатируется с начала 2017 года, и за это время численность кондукторов сократилась.

- Расскажите о планах по замене автопарка в этом году.

- Благодаря обновлению автопарка в рамках программы правительства Московской области в октябре 2017 года – марте 2018 года на предприятие поступило 1758 новых машин. Средний возраст автобусов снизился с 6,7 до 3,2 года. Подвижной состав соответствует современным требованиям к пассажирским перевозкам, в том числе адаптирован для проезда маломобильных групп граждан. Транспорт оснащен системами климат-контроля и видеонаблюдения, спутниковой навигацией.

В этом году мы ожидаем поступления 631 автобуса (400 – БК; 202 – СК; также планируется поступление 29 – БК ЛиАЗ5292 с учебной кабиной в салоне автобуса).

В «Мострансавто» автобусы с учебной кабиной появятся впервые - рядом с водителем-стажером для инструктора будет оборудовано рабочее место с дублирующими педалями. Мы рассчитываем, что нововведение положительно скажется на качестве подготовки водителей.

- Есть ли планы по оборудованию автобусов телевизорами или модернизации громкой связи?

- В этом году в рамках проекта по информированию и оповещению населения в транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры в Московской области планируется оснащение медиаэкранами около двух тысяч автобусов предприятия. На экранах будет транслироваться информация МЧС, новости Московской области, развлекательный контент, справочные материалы «Мострансавто», в том числе о способах оплаты проезда, правилах провоза багажа и т.д.

Что касается аудиоинформаторов, мы будем использовать их также в рамках своей социальной активности. Например, так было во Всемирный день приветствий – когда на начальных остановках водители приветствовали пассажиров при посадке и желали им приятной поездки.

- Какое количество поездок оплачивают сегодня пассажиры картой «Стрелка»?

- С начала 2019 года пассажиры оплатили транспортной картой «Стрелка» свыше 8 миллионов поездок. Доля использования транспортной карты в автобусах «Мострансавто» сейчас составляет около 65% от всех платных поездок, т.е. каждая вторая оплата проезда в автобусе предприятия осуществляется по карте «Стрелка».

- Расскажите об оплате проезда банковскими картами. Насколько этот способ популярен у пассажиров?

- В прошлом году мы внедрили инновацию в сфере оплаты проезда. Если у пассажира закончились деньги на «Стрелке» или нет наличных средств, он может оплатить проезд с помощью бесконтактной карты любого банка или гаджета с технологией NFC: смартфона, умных часов, планшета. Стоимость проезда при таком способе оплаты приравнена к цене разовой поездки по карте «Стрелка». Ежедневно пассажиры оплачивают свыше 100 тысяч поездок банковскими картами, а всего с момента запуска проекта было совершено более 15 миллионов транзакций.



В целом безналичная оплата проезда удобна как для пассажиров – она сокращает время посадки в автобус, так и для нас – обеспечивается прозрачность финансовых потоков. На данный момент доля безналичной оплаты проезда в автобусах «Мострансавто» составляет более 92%.

- Как автобусы используются для рекламных целей? Есть ли спрос на такую рекламу?

- В настоящее время спрос на размещение рекламы на внешних бортах автобусов устойчивый. В этом заинтересованы не только подмосковные предприниматели, но и крупные российские компании.

Кроме того, в рамках проекта «Зима в Подмосковье» 700 автобусов предприятия были оформлены тематическими баннерами для информирования жителей и гостей региона о сайте-путеводителе по достопримечательностям Подмосковья.

Особое место занимает социальная реклама внутри автобусов предприятия - по поручению правительства Московской области мы информируем наших пассажиров о важных региональных событиях.

- Сколько автобусов обслуживают маршрут из Москвы в аэропорт «Жуковский»?

- Столицу с международным аэропортом «Жуковский» связывает маршрут «Мострансавто» № 441 «г. Жуковский (5 м/р) – м. Котельники», в прошлом году количество автобусов на нем увеличилось с 4 до 14 машин большого класса. Решение о запуске дополнительных транспортных средств принято после того, как было выявлено многократное увеличение пассажиропотока. Расписание размещено на остановочных пунктах по ходу следования автобусов.

- Автовокзалы активно ремонтировались перед ЧМ-2018. Какие планы по ремонту на этот год? Есть ли среди автовокзалов такие, которые представляют историческую ценность?

- Мы стараемся заботиться не только о комфорте, но и о безопасности наших пассажиров. В прошлом году современным оборудованием, которое обеспечивает транспортную безопасность и антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры, было оснащено восемь автовокзалов и автостанций предприятия. Кроме того, отремонтировали и обновили пять автовокзалов: в Клину, Электрогорске, Кашире, Серпухове и Балашихе. Чтобы продолжить эту работу в текущем году, нужно определить список объектов, где планируется установка современной системы видеонаблюдения, громкоговорящей связи и оповещения, досмотрового оборудования охранно-тревожной сигнализации, противотаранных устройств и др.

Помимо этого планируем провести ремонт комнат отдыха водителей и комнат матери и ребенка.

Что касается исторически ценных зданий, такие действительно есть, - вокзал в Зарайске расположен в бывших торговых рядах XIX века, а автостанция «Старая Коломна» находится в историческом центре города, рядом с Ямской башней кремля.

- Будете ли приводить в порядок привокзальные территории в этом году?

- В прошлом году мы заменили асфальтовое покрытие на 11 автовокзалах и станциях предприятия. Территории используются в качестве стоянки и разворотной площадки для автобусов, на них осуществляется посадка и высадка пассажиров. Сейчас мы прорабатываем предварительный перечень объектов по ремонту дорожного полотна - своевременно проведенные работы повышают комфорт и безопасность пассажиров.

- Когда завершится преобразование «Мострансавто» из унитарного предприятия в акционерное общество?

- Перед началом процедуры акционирования мы упорядочили все активы предприятия, провели аудит финансово-хозяйственной деятельности, оформили права на недвижимое имущество, инвентаризировали здания, сооружения и земельные участки. После завершения данных мероприятий и принятия 20 декабря 2018 года закона Московской области об условиях приватизации «Мострансавто» мы приступили к процедуре регистрации акционерного общества. В марте 2019 года после уведомления всех кредиторов предприятия о предстоящей реорганизации планируется завершить государственную регистрацию решения о выпуске Центробанком ценных бумаг. В апреле акционерное общество будет зарегистрировано и поставлено на налоговый учет. Акции предприятия будут принадлежать правительству Московской области.