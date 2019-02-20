РИАМО - 20 фев. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте и снижения аварийности «Мострансавто» и управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области заключили соглашение о проведении комплекса совместных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Разработанный план включает около 20 пунктов, среди которых регулярная проверка знаний ПДД водителей автобусов, организация профилактических мероприятий, направленных на соблюдение правил дорожного движения. Также соглашением определен порядок координации совместной работы и взаимообмена оперативной информацией о фактах нарушений, допущенных водителями, ухудшении дорожных условий на маршрутах движения автобусов», — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов, подготовлена программа совместных действий по ключевым направлениям безопасности дорожного движения, соответствующая практическим нуждам предприятия.

«В прошлом году удалось добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий. На 43% сократилось число ДТП по вине водителей «Мострансавто» с пострадавшими. Серьезная работа по повышению безопасности поездок в автобусах будет продолжена. Реализуя с ГИБДД совместные проекты, мы синхронизируем свои усилия для получения наилучших результатов», — добавил Мурашов.

Сторонами в этом году также запланированы акции, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и популяризацию знаний ПДД среди жителей Московского региона.