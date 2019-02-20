РИАМО – 20 фев. Административный регламент по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Московской области вступил в силу 14 февраля текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госжилинспекции Московской области.

«Заявитель обращается в надзорное ведомство с заявлением о предоставлении госуслуги в следующих случаях: для получения, переоформления, прекращения действия и получения дубликата лицензии, для получения сведений о конкретной лицензии из реестра лицензий Подмосковья, для внесения изменений в реестр лицензий Московской области в связи с заключением, расторжением, прекращением договора управления многоквартирным домом», – говорится в сообщении.

В соответствии с одним из пунктов административного регламента в Госжилинспекцию можно обращаться с заявлением о предоставлении госуслуги следующими способами: подать заявление о предоставлении государственной услуги и необходимые документы через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Также можно обратиться лично в надзорное ведомство по адресу: Москва, улица Кулакова, дом №20, корпус 1, технопарк «Орбита-2», корпус «Бета», 7 этаж. Прием заявлений о предоставлении госуслуги в Госжилинспекцию Подмосковья осуществляется каждый первый и последний вторник месяца с 10:00 до 12:00. Также можно направить заявление о предоставлении государственной услуги и необходимые документы заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.