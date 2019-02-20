РИАМО - 20 фев. В 2019 году планируется капитально отремонтировать 231 километр воздушных и кабельных электросетей АО «Мособлэнерго», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«АО «Мособлэнерго» в 2019 году планирует произвести капитальный ремонт 231 километра воздушных и кабельных электросетей, расположенных на территории Московской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, в программу включены работы по ремонту 120 единиц электрооборудования, в том числе силовых трансформаторов, ремонт зданий 335 трансформаторных и распределительных подстанций. Наибольшее количество сетей и оборудования будет отремонтировано в Одинцовском городском округе, Раменском и Воскресенском районах.

Также в этом году «Мособлэнерго» продолжит работы по расчистке просек вблизи прохождения воздушных линий электропередачи. Объем запланированных работ – более 200 гектаров.

Особое внимание компания традиционно уделяет объектам, снабжающим электроэнергией социально значимые учреждения региона. Работы в некоторых районах уже начаты. Основной объем запланирован на предстоящий весенне-летний период. Всего работами будет охвачено 59 муниципальных образований области.

АО «Мособлэнерго» при реализации программы капитального ремонта ежегодно проводит замену опор ЛЭП, а также вместо устаревшего неизолированного провода устанавливает современный СИП.