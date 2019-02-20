РИАМО – 20 фев. Столица готова будет принять еще больше туристов, городские культурные события должны этому способствовать, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Президент предложил упростить въезд туристов в Россию по электронным визам. Москва готова к росту турпотока. Чемпионат мира по футболу 2018 года показал гостям со всего мира гостеприимность нашей страны и столицы», – написал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что московские фестивали, культурные события, красота и безопасность привлекают все больше гостей.

В среду в ходе оглашения послания Федеральному Собранию президент РФ предложил расширить в стране практику использования электронных туристических виз.