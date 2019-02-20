РИАМО – 20 фев. Минобороны России опубликовало первые кадры с полигонных испытаний океанской многоцелевой беспилотной системы «Посейдон», сообщает Газета.ru.

«На кадрах запечатлены подготовка аппарата к запуску и несколько секунд после пуска», – говорится в сообщении.

Беспилотный подводный аппарат с малогабаритной ядерной энергетической установкой «Посейдон» был впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года во время его обращения к Федеральному собранию.

В послании Федеральному Собранию в этом году Путин отметил, что работа над комплексом идет по плану: первую атомную подлодку-носитель «Посейдон» спустят на воду уже весной.