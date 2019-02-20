РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В микрорайоне Кузнечики Подольска начали строить рынок, при этом не огородили котлован и вырытую землю, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что в микрорайоне Кузнечики при строительстве нового рынка вырыли котлован, насыпали огромную кучу земли и ничем не огородили. Трансформаторные будки там также стоят без присмотра и ограждения. Она предположила, что весной оттуда польется грязь и перекроет единственный проход к автобусной остановке. Администрация рассмотрела обращение по вопросу навала грунта на улице Генерала Смирнова, напротив дома №3.

«Администрация 15 февраля 2019 года провела осмотр территории, факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены. Произведенная выемка не является котлованом. Излишки грунта временно складированы на огороженной территории и будут использованы при проведении планировочных работ для подсыпки низин с целью выравнивания земельного участка», – говорится в сообщении.

Работы на земельном участке выполняют в соответствии с ордером на право производства земляных работ, выданным ООО «Центральный». На указанном земельном участке выполняется вертикальная планировка со срезкой грунта для приведения уровня земли к проектным отметкам.