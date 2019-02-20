РИАМО - 20 фев. Президентский совет по правам человека (СПЧ) обратился в Следственный комитет РФ по поводу расследования заражения дизентерией детей в московских детских садах в декабре минувшего года, сообщается на сайте совета.

«Совет просит главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль ведение следствия по данному делу», – говорится в сообщении.

В декабре прошлого года прокуратура Москвы начала проверку в связи с сообщениями СМИ об отравлении детей в детсадах и закрытии учреждений на карантин. Официальной причиной называли ОРВИ, но родители детей заявляли о дизентерии.

Роспотребнадзор сообщил, что источник заражения найден в твороге, произведенном на молокозаводе в Липецкой области, однако власти Липецкой области это опровергли.

Информация об инциденте и возможных проволочках в расследовании поступила к правозащитникам из коллективного обращения инициативной группы пострадавших родителей. Заявители делают вывод о том, что «спустя два месяца никакого полноценного расследования не проведено».

«Ознакомившись с перепиской родителей и чиновников по данному вопросу, трудно не согласиться с таким выводом. Зная, какое большое внимание ваше ведомство и вы лично уделяете вопросам защиты прав человека и гражданина, оперативному расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, убедительно прошу вас, взять под личный контроль расследование массового заражения дизентерией детей московских детских садов», – говорится в письме главы СПЧ Михаила Федотова в адрес председателя СК.

Со стороны совета, в свою очередь, контроль за расследованием массового заражения детей в московских детских садах будет проводиться постоянной комиссией по социальным правам и постоянной комиссией по гражданскому участию в противодействии коррупции.