РИАМО - 20 фев. Свыше 1 тысячи новых автобусов планируется закупить в Подмосковье в текущем году, говорится в сообщении Московской областной думы.

Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации 20 февраля в рамках расширенного заседания рассмотрел вопрос повышения качества транспортных услуг в Московской области.

«В 2019 году планируется закупить: 626 автобусов «Мострансавто» и 452 автобуса коммерческими перевозчиками», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, за два года в Московской области обновлено 4,9 тысячи автобусов (50% всего парка).

В прошлом году закуплено 2784 новых автобуса: 1758 штук закуплено «Мострансавто» на сумму 12,9 миллиарда рублей и 1026 штук коммерческими перевозчиками на сумму 5,8 миллиарда рублей.

В Московской области в 2019 году планируется увеличение количества подвижного состава и увеличение транспортной работы. Особое внимание будет уделено густонаселенным районам, расположенных вблизи МКАД.