РИАМО - 20 фев. Китайская компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 9, модель сперва будет доступна только на китайском рынке, но позже начнет продаваться и в других странах, сообщает РИА Новости.

Гаджет будет стоить от 450 до 600 долларов.

«Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 855 от Qualcomm. Mi 9 будет доступен в версиях с шестью или 12 гигабайтами оперативной памяти. Объем постоянной памяти составит 256 гигабайт. Основная камера модели трехмодульная – с разрешением 48, 12 и 16 мегапикселей. Помимо этого, есть и фронтальная камера с разрешением в 20 мегапикселей», – говорится в сообщении.

Кроме того, одно из новшеств модели – быстрая зарядка. Так, 40 минут будет достаточно, чтобы зарядить устройство. А беспроводное устройство, которое идет в комплекте, сможет зарядить телефон за час.

Производитель также представил и более дешевую версию модели – Mi 9 SE, у которой также будет тройная камера, но сам телефон будет меньше флагманской модели, а также у него не будет беспроводной зарядки.