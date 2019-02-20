РИАМО - 20 фев. «Действующий» статус градостроительного плана земельного участка в отношении территории на Каширском шоссе, владение 74, восстановлен, это позволило застройщику приступить к оформлению граддокументации для выхода на стройплощадку, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Так, Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, приняла решение о восстановлении ранее аннулированного градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) под строительство жилого дома, в который были вложены средства 73 пайщиков ЖСК «Ваниль».

«Теперь, имея действующий ГПЗУ, ГК «ТЭН» в лице ООО «Оптимум-Инвест», которая взяла на себя обязательства по достройке объекта, уже приступила к оформлению градостроительной документации, необходимой для получения разрешения на строительство», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что получение градостроительных документов также позволит ГК «ТЭН» подписать с гражданами, которые определились с одним из вариантов использования имеющихся у них паев ЖСК «Ваниль», соответствующие договоры.

Председатель ЖСК «Ваниль», не имея соглашений с ООО «Оптимум-Инвест», с апреля 2011 года по сентябрь 2012 года, используя подложный договор о совместном участии в реализации проекта строительства жилого многоквартирного дома, заключал с гражданами договоры паенакопления. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее ГК «ТЭН», которая также является потерпевшей стороной, предложила гражданам, также признанным потерпевшими в рамках уголовного дела, три варианта решения вопроса. Первый – выкуп паев по их себестоимости. Другой вариант – предоставление пострадавшим пайщикам квартир равной площади, согласно ранее приобретенному паю, в ЖК «Новое Медведково» (Мытищи, микрорайон №17-А, корпуса 33 и 34).

Третий вариант – квартиры в построенном доме на Каширском шоссе по актуальной на сегодняшний день рыночной цене с учетом оплаченных ранее паев.