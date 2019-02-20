РИАМО - 20 фев. Торжественное открытие очередного объекта уличной дорожной сети Российского центра программирования ОЭЗ «Дубна» состоялось в среду, северо-западная дорога, получившая имя проспекта Конструктора Селезнева, соединила два субъекта Федерации – Московскую и Тверскую области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Дорога является важной транспортной артерией, по которой будут осуществляться грузовые перевозки, поедут пассажирские автобусы и личный транспорт, что значительно разгрузит жилой сектор наукограда.

«Это очень важный логистический участок, и я хотел бы поблагодарить всех, кто оказывал поддержку, принимал участие в строительстве дороги: Минэкономразвития России, министерство инвестиций и инноваций Московской области, федеральную управляющую компанию АО «ОЭЗ», администрацию Дубны и отдельно сказать спасибо моим коллегам – строителям за качественную профессиональную работу», – сказал на торжественном открытии объекта генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Новая дорога протяженностью почти в два километра обустроена по всем современным стандартам. По две широких полосы движения в обе стороны, тротуары площадью более 12 тысяч квадратных метров, 230 опор наружного освещения и шесть остановок общественного транспорта.

Как прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, после открытия мостового перехода через Волгу данная магистраль, которая является его продолжением, имеет не менее важное значение для развития особой экономической зоны «Дубна», наукограда и региона в целом.

«Новая дорога дает импульс дальнейшему динамичному развитию левобережной площадки особой экономической зоны. Сегодня здесь планируется размещение 40 предприятий, семь из которых уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию, 14 – ведут строительство и пять резидентов начнут его в 2019 году. На левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» к концу года планируется ввести в эксплуатацию производственно-лабораторный корпус, помещения которого резиденты будут арендовать для организации своих предприятий, и он должен стать еще одной точкой привлечения в ОЭЗ новых инвесторов», – сказал зампред.

Также значимость новой магистрали, получившей имя выдающего советского и российского авиаконструктора Игоря Селезнева, на ее открытии отметили глава города Дубны Максим Данилов, генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Трусов, вице-директор Объединенного института ядерных исследований Михаил Иткис и автор названия проспекта Леонид Четвериков.