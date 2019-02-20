РИАМО - 20 фев. «АвтоВАЗ» начал производство двухтопливного универсала Lada Largus CNG, который может работать как на бензине, так и на природном газе метане, сообщается на сайте «Автостат».

Стартовая цена автомобиля – от 728 300 рублей, с учетом субсидии по госпрограмме Ecogas.

«Газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и пятиместные пассажирские версии семейства Lada Largus: фургон, пятиместный универсал и версию Lada Largus Cross. Все автомобили семейства Lada Largus CNG оснащаются 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой переключения передач. Природный газ закачивается в баллон объемом 90 литров, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак», – говорится в сообщении.

При полной заправке Lada Largus CNG обладает запасом хода более 1 тысячи километров. Автомобиль всегда запускается на бензине и после прогрева двигателя автоматически переходит на природный газ. Если газ заканчивается, возобновляется использование бензина. Переключение с одного вида топлива на другой можно осуществить принудительно при помощи кнопки, расположенной на панели приборов.

Машина оснащена двумя подушками безопасности, кондиционером, подогревом передних сидений, аудиосистемой с двумя динамиками, штампованными дисками колес диаметром 15 дюймов. При этом пятиместный Lada Largus CNG в исполнении Luxe стоит от 774 900 рублей.

Первой серийной Lada с метановой газобаллонной установкой стала Lada Vesta CNG, выведенная на рынок в июле 2017 года.