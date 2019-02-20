РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В подмосковном Подольске на Плещеевской улице водитель иномарки протаранил встречный автомобиль, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

Авария произошла в среду около 17:00 на Плещеевской улице, недалеко от школы №10.

«Водитель автомобиля Skoda протаранил встречную машину – черный кроссовер. В результате обошлось без пострадавших. Участники аварии отделались царапинами. Однако, мне показалось, что водитель Skoda был не в себе. От него не пахло алкоголем, но было видно, что он в странном состоянии», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 18:19 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 300 метров.