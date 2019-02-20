РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В микрорайоне Ново-Сырово Подольска руководителей двух торговых объектов наказали за громкую звуковую рекламу, нарушающую закон о тишине, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что в микрорайоне Ново-Сырово на Рязановском шоссе, 3, две торговые точки постоянно используют громкую аудиорекламу, которая мешает жителям ближайших домов. Обращение по вопросу устранения нарушений в сфере организации нестационарной торговли на территории Подольска рассмотрело управление потребительского рынка администрации горокруга Подольск.

«В целях подготовки ответа проведено выездное обследование по указанному в обращении адресному ориентиру. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. С руководителями торговых объектов провели разъяснительную беседу о недопустимости нарушения закона о тишине. Звуковую рекламу прекратили. Меры по привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством приняли», – сказал начальник управления потребительского рынка администрации горокруга Подольск Николай Тупикин.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.