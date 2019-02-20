РИАМО - 20 фев. Торговый дом «Перекресток» получил штраф в размере 200 тысяч рублей за самовольное продление срока годности сыров, установлено, что в магазинах сети вскрывали полученный сыр, нарезали и самостоятельно устанавливали срок годности – пять дней, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Сеть магазинов за указанные нарушения привлекли к ответственности, оштрафовав на 200 тысяч рублей, а также выдав предписание об устранении нарушений. Однако общество обжаловало и административный штраф, и предписание надзорного органа в двух судебных инстанциях.
Тем не менее Арбитражный суд Москвы и Девятый апелляционный арбитражный суд поддержали позицию управления Роспотребнадзора по Москве.
Кроме того, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в САО подал иск в Лефортовский районный суд с требованием прекратить противоправные действия АО «Торговый дом «Перекресток» в отношении неопределенного круга потребителей.
Лефортовский районный суд иск удовлетворил и признал противоправными действия торговой сети, выражающиеся в пренебрежении сроком годности производителя пищевой продукции и самостоятельном установлении более длительного срока годности продукции.
Решение суда вступило в законную силу.
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