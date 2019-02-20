РИАМО - 20 фев. Торговый дом «Перекресток» получил штраф в размере 200 тысяч рублей за самовольное продление срока годности сыров, установлено, что в магазинах сети вскрывали полученный сыр, нарезали и самостоятельно устанавливали срок годности – пять дней, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«АО «Торговый дом «Перекресток» получает от производителей сыров на реализацию продукцию (сыр), упаковку производителя вскрывает, продукцию (сыр) нарезает, оборачивает в пищевую пленку и самостоятельно устанавливает срок годности продукта – пять суток. Учитывая, что срок годности сыра после вскрытия с последующей нарезкой и расфасовкой в потребительскую тару на маркировке производственной упаковки не указан, в соответствии с санитарными требованиями скоропортящуюся продукцию следует реализовать в срок не более 12 часов с момента вскрытия упаковки», – говорится в сообщении.

Сеть магазинов за указанные нарушения привлекли к ответственности, оштрафовав на 200 тысяч рублей, а также выдав предписание об устранении нарушений. Однако общество обжаловало и административный штраф, и предписание надзорного органа в двух судебных инстанциях.

Тем не менее Арбитражный суд Москвы и Девятый апелляционный арбитражный суд поддержали позицию управления Роспотребнадзора по Москве.

Кроме того, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в САО подал иск в Лефортовский районный суд с требованием прекратить противоправные действия АО «Торговый дом «Перекресток» в отношении неопределенного круга потребителей.

Лефортовский районный суд иск удовлетворил и признал противоправными действия торговой сети, выражающиеся в пренебрежении сроком годности производителя пищевой продукции и самостоятельном установлении более длительного срока годности продукции.

Решение суда вступило в законную силу.