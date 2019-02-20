РИАМО - 20 фев. В рамках реализации проекта «Школа первой помощи детям» в подмосковном Одинцове состоялся практический семинар по первой помощи, в частности, спасатели рассказали, как определить причины потери сознания у ребенка, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Семинар прошел на базе Центральной детской библиотеки №1. Организатор – благотворительная организация «Мария мама» при поддержке добровольцев-спасателей молодежного крыла Россоюзспаса Подмосковья, студенческого спасательного отряда Академии гражданской защиты МЧС России. Семинар также посетила детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.

«Во время семинара спасатели рассказали о том, как определить причины потери сознания у ребенка, оказать первую помощь при травмах, ранах, ожогах, обморожении, переохлаждении и солнечном ударе», – говорится в сообщении.

После теоретической части занятия каждый участник школы отработал на практике алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации у детей и подростков, оказания первой помощи при обструкции дыхательных путей, а также алгоритм оказания первой помощи при асфиксии.

Помимо этого, в рамках семинара был организован сбор пожертвований на реабилитацию 3-летнего Руслана Гулова.