РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 фев. В МосОблЕИРЦ в подмосковном Королеве планируют найти новое помещение для офиса, в помещении на улице Грабина, дом №18 очень мало места и жители не могут получить услуги в комфортных условиях, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник управления МосОблЕИРЦ «Королев» Сергей Агеев.

В редакцию обратился житель Королева Александр Бахтин с жалобой на очереди в МосОблЕИРЦ на улице Грабина. Ранее жители в соцсетях жаловались на многочасовые очереди в учреждении. По словам Бахтина, в офисе на Грабина жители так долго сидят в очереди, что приходится вызывать скорую помощь, пожилым людям становится плохо. В одной небольшой комнате одновременно находятся от 30 до 50 человек. Дозвониться на «горячую» линию тоже невозможно.

«Помещение на улице Грабина действительно тесное и неудобное. К тому же с 1 января вступили в силу новые правила вывоза мусора и многие жители, особенно в частном секторе, несмотря на большое количество информации, не смогли разобраться в платежных квитанциях. Все они приходят за разъяснениями в МосОблЕИРЦ, а в офисе на улице Грабина жители обслуживаются еще и по вопросам электричества. Поэтому получилось, что оказалось слишком много клиентов», – сказал Агеев.

Он добавил, что офис небольшой, и на данный момент идет поиск нового помещения, которое будет соответствовать всем требованиям. По словам Агеева, на все часто возникающие вопросы по вывозу мусора можно получить ответы на сайте МосОблЕИРЦ, также можно обратиться к региональному оператору по телефонам: 8(499)322-47-23, 8(906)061-09-65 или по электронной почте: ks@rastrim-mo.com, info@rastrim-mo.com.

«Потоки жителей мы стараемся разделять, но если, например, пожилой человек уже пришел в офис на улице Грабина, то, конечно, разъясним ему все на месте, а не отправим в другой офис. Мы ведем очень большую разъяснительную работу. Надеюсь со следующего месяца очереди сократятся, у жителей будет меньше вопросов по начислениям, а в будущем мы сможем найти более просторное помещение для офиса», – заключил Агеев.