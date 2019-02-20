РИАМО - 20 фев. В Москве 21 февраля ожидаются обильные осадки, усиление ветра до 18 метров в секунду, на дорогах будет гололедица, в связи с этим жителям и гостям города следует проявлять осторожность, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 21 февраля в течение суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду. Ночью и утром пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, во второй половине дня местами сильный снег, на дорогах сильная гололедица», – говорится в сообщении.

В условиях непогоды автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», – уточняется в сообщении.

С 21 февраля температура в Подмосковье и Москве начнет понижаться, ветер усилится, регион накроет метель. После похолодания тепло вернется 24 февраля - в этот день столбики термометров поднимутся до нуля градусов.