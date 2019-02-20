РИАМО - 20 фев. Следователи устанавливают причастность женщины к убийству мужчины на западе Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Днем 19 февраля в квартире жилого дома по улице Академика Павлова было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения с множественными колото-резаными ранениями. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«В настоящее время установлена 40-летняя женщина, которая проверяется на причастность к совершению указанного преступления. В ближайшее время она будет доставлена в следственный отдел», – сказала собеседник агентства.

Расследование уголовного дела продолжается, уточнила Иванова.